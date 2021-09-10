وقال إنسلي وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن التفويض سيبدأ في 13 سبتمبر الجاري على أن يطبق على كل من الأشخاص المحصنين وغير الملقحين ضد الفيروس.



وأضاف أن هناك أكثر من 4200 إصابة بكورونا حتى أمس الخميس و 59 وفاة كما تشهد المستشفيات تدفقا للمرضى بسبب الفيروس التاجي حيث تسبب متغير دلتا شديد العدوى في حدوث فوضى بجميع أنحاء البلاد.



وتابع "الحقيقة هي أنه عندما تتخذ قرارا بعدم تلقي اللقاح فإن الأمر لا يتعلق فقط بصحتك بل يتعلق بصحة كل من حولك"، مضيفا "لذلك نحن بحاجة أن تفكر الناس بشكل أقل في أنا وتتحول إلى نحن".