القبض على شقيقين قتلا شابا بسبب خلافات بينهما في حلوان

كتب كريم صبحى

أنهى شقيقان حياة شاب في منطقة حلوان، بسبب خلافات بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من المستشفى بوصول "م. ا" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة شقيقين استدرجا المجنى عليه وطعناه في الشارع وفرا هاربين بسبب خلافات بينهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.