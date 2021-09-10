العثور على طفل "رضيع" بمدخل برج سكنى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عثر أهالى أحد الأبراج السكنية بمنطقة الموقف الجديد فى الإسماعيلية، اليوم الجمعة، على "طفل رضيع" بمدخل البرج، وقررت الشرطة التحفظ على الطفل فى مجمع الإسماعيلية الطبى لحين الوصول إلى هويته أو ايداعه إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية يفيد إبلاغ أحد الأهالى بالعثور على طفل رضيع خلال صعوده لشقته فى البرج.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية بقسم شرطة ثالث بالطفل إلى مجمع الإسماعيلية الطبى للكشف عليه، والتأكد من عدم إصابته بأي شيء أو تعرضه لأى مكروه، وتكثف المباحث الجنائية من فحص الكاميرات والمترددين على البرج خلال الساعات الماضية لمعرفة الشخص الذى ترك الطفل وفر هارباً.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الطفل فى المستشفى لحين الوصول إلى هويته، أو إيداعه إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.