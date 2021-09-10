اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على طفل "رضيع" بمدخل برج سكنى فى الإسماعيلية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:04 م
العثور على طفل "رضيع" بمدخل برج سكنى فى الإسماعيلية رضيع - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى أحد الأبراج السكنية بمنطقة الموقف الجديد فى الإسماعيلية، اليوم الجمعة، على "طفل رضيع" بمدخل البرج، وقررت الشرطة التحفظ على الطفل فى مجمع الإسماعيلية الطبى لحين الوصول إلى هويته أو ايداعه إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية يفيد إبلاغ أحد الأهالى بالعثور على طفل رضيع خلال صعوده لشقته فى البرج.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية بقسم شرطة ثالث بالطفل إلى مجمع الإسماعيلية الطبى للكشف عليه، والتأكد من عدم إصابته بأي شيء أو تعرضه لأى مكروه، وتكثف المباحث الجنائية من فحص الكاميرات والمترددين على البرج خلال الساعات الماضية لمعرفة الشخص الذى ترك الطفل وفر هارباً.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الطفل فى المستشفى لحين الوصول إلى هويته، أو إيداعه إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

 


العثور على طفل

طفل رضيع

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة