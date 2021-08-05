وزير الإسكان ينعى حسب الله الكفراوى: فقدنا "أبو المدن الجديدة"

كتب أحمد حسن

نعى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخالص الحزن وعميق الأسى، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، الذى توفى اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار، عن تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به المهندس حسب الله الكفراوي، خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، حيث عمل وزيراً للتعمير والإسكان لعدة سنوات، أنجز فيها الكثير، وكانت له إسهامات واضحة فى البناء والعمران، كما انتخب الراحل نقيباً للمهندسين العام 1991.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المهندس حسب الله الكفراوى يُعتبر "أبو المدن الجديدة"، حيث تم فى عهده إنشاء 17 مدينة جديدة من مدن الجيل الأول، ومنها (السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، غيرها) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة، بالإضافة إلي 6 مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء.