اليوم السابع
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الخميس، 05 أغسطس 2021 04:06 م
أكرم القصاص
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نائب سفير كازاخستان بالقاهرة: مصر أحد شركائنا الرئيسيين فى شمال أفريقيا

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:54 م
نائب سفير كازاخستان بالقاهرة: مصر أحد شركائنا الرئيسيين فى شمال أفريقيا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
(أ ش أ)

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قال يربولاط جارقينبايولى القائم بالأعمال ونائب سفير كازاخستان فى القاهرة، إن مصر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان فى شمال أفريقيا ونواصل العمل بنشاط على تعزيز العلاقات الثنائية وقد نجحنا على مدى 30 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فى اجتياز مرحلة التكوين ووصلنا إلى مستوى جديد نوعياً من التطور ، في ضوء فهم الحاجة إلى زيادة تكثيف التفاعل والتعاون.
 
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها اليوم الخميس، فى افتتاح معرض صور تحت عنوان " كازاخستان باعتراف دولي" الذي يقام بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على استقلال كازاخستان.
 
وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كازاخستان في فبراير 2016 أعطت دفعة جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، وأن السياسة الخارجية لكازاخستان التي تقوم على أساس دعم العلاقات الودية، تؤكد أننا شريك جاد وموثوق. 
 
وتابع أن كازاخستان تحظى بتقدير اليوم في العالم على أنها مولد ودافع للاستقرار ونموذج تنمية ديناميكي ومزدهر وظلت السياسة الخارجية لبلادنا دون تغيير من خلال تبني سياسة خارجية بناءة ومتوازنة ومتعددة الاتجاهات مع التركيز على التعزيز القوي للمصالح الوطنية والدفاع عنها في الساحة الدولية.
 
وأكد أهمية الدور المعترف به للرئيس الأول نور سلطان نزارباييف في الكفاح من أجل نزع السلاح النووي وعدم الانتشار ويتضح هذا من حقيقة أن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منحته مكانة "بطل عالم خال من الأسلحة النووية" ، مشيرا إلى أن كازاخستان تتولي حاليا رئاسة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022 ويتم حاليا العمل على ىتحويله من منصة الحوار إلى منظمة دولية كاملة.

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