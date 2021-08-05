"تعليم القاهرة" تستقبل المتقدمين لمدارس التعليم الفنى بلجنتين.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم عقد لجنة دمج التعليم الفنى للعام الدراسى 2021/2022 بالقاهرة تحت إشراف الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى، للطلبة المتقدمين لمدارس التعليم الفنى التابعة للمديرية بداية من يوم الأحد الموافق 8/8/2021 ، وحتى 30/11/2021

وأضاف أن انعقاد اللجنة في مقرين ( لجنتين): تابعين للمديرية بإدارتي مصر الجديدة وعابدين وذلك نظر للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، وتخفيفا على أولياء الأمور وتفاديا للازدحام والتجمعات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبده، أن لجنتا الدمج ستعقد من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع، حيث تكون اللجنة الأولى، بإدارة مصر الجديدة التعليمية، بمقر مدرسة عاطف صدقى الرسمية لغات، وعنوانها ( شارع المقريزى / منشية البكرى ) للطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية من الإدارات التعليمية الآتية :

1- روض الفرج

2- الساحل

3- شبرا

4- الشرابية

5- الزاوية الحمراء

6- حدائق القبة

7- الزيتون

8- مصر الجديدة

9- النزهة

10- شرق مدينة نصر

11- غرب مدينة نصر

12- القاهرة الجديدة

13- الشروق

14- السلام

15- المرج

16- المطرية

17- عين شمس

أما اللجنة الثانية فتكون في إدارة عابدين التعليمية بمقر مدرسة الحرية الاعدادية وعنوانها ( 3 شارع الزهار أمام مسرح الهوسابير – محطة مترو أحمد عرابى ) للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارات التعليمية الآتية:

1- غرب القاهرة

2- عابدين

3- وسط القاهرة

4- باب الشعرية

5- الوايلى

6- منشأة ناصر

7- السيدة زينب

8- الخليفة والمقطم

9- مصر القديمة

10- البساتين ودار السلام

11- المعادى

12- المعصرة

13- حلوان

14- التبين

15- المستقبل

وأكدت المديرية، متابعة المقرين وتواجد مسئولين من إدارة التعليم الفني بهم خلال أيام التقديم لحل أية مشكلات والتيسير علي أولياء الأمور، كما أنه يتواجد أيضا معلمين مختصين بذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.