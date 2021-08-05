تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بأطفيح لـ3 أكتوبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجنى عليه، الأمر الذى أثار حفيظتهم فاستجلبوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء " كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم، وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالإداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثانى حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السابع، تهمة استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين، وأهالى وقاطنى قرية عرب الكريمات، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم، وتعرض حياتهم للخطر وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.