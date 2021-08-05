اليوم.. نظر محاكمة عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بالأكراه بمنطقة أطفيح

كتب سليم على

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، محاكمة عاطلين في اتهامهما بسرقة 8 أشخاص بالإكراه فى منطقة أطفيح.

تنظر الجلسة برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل حسين وعبدالعزيز محمد مناع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين أحمد م ع م م، 22 سنة، عامل، رمضان ح ع م، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة سرقا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليهم على يوسف ذكي، وعبدالنبي سليم رزق، وجمعه علي عبد التواب، وعبدالنبي عباس عتريس، ومحمد محمود سعيد، وسعيد محمد سعید، وكرم محمد عباس، وسيد محمد سعيد، بالإكراه الواقع عليهم بأن باغتهم أثناء توقفهم لإصلاح سيارة الأول بأحد الطرق العامة، وأشهر أحدهما سلاح ناري بندقية آلية وأشهر الآخر سلاح أبيض واقتادهم إلي منطقة جبلية فبث الرعب في نفسهم، وشلا مقاومتهم واستولى على المسروقات وما أن حاول المجني عليه الرابع المقاومة حتى أطلق المتهمون الأول صوبه أعيرة نارية أحدثت به وبالمجني عليه الثالث إصابات، فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المـسروقات وفرا بها هاربين.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري بندقية حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا سلاح أبيض "حديدة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.