إنجازات "الجمهورية الجديدة".. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، إنجازات "الجمهورية الجديدة".. دعم الشباب.. "مشروعك" مبادرة للتشجيع على العمل الحر.. محاربة العشوائيات.. مشروع تلال الفسطاط يبدأ بعد إخلاء عزبة أبوقرن.

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