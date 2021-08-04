اليوم السابع
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"مبادرة الإحلال": نستهدف تسليم 1700 سيارة خلال أغسطس وطفرة فى الإقبال

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 09:39 م
"مبادرة الإحلال": نستهدف تسليم 1700 سيارة خلال أغسطس وطفرة فى الإقبال سيارات قديمة - أرشيفية
ماجد تمراز

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قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة منذ إطلاقها تستهدف مجموعة من الأهداف، أهمها توفير وسيلة تنقل ملائمة حديثة للمواطنين الذين كانوا يمتلكون سيارات قديمة تتعطل كثيرا وتلوث البيئة وتكلفهم مادياً، كما استهدفت أن يكون هناك تيسيرات مالية وتسهيلات في الإجراءات التي من تتم في أقل من شهر.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "عند بدء تسليم السيارات في أبريل الماضي، كانت قدرة إنتاج الشركات المشاركة وصلت إلى 400 سيارة في الشهر، وفي مايو تم تسليم 600 سيارة، وشهر يونيو أصبح 1000 سيارة تضم 7 ماركات مختلفة في السيارات والتاكسي، وشهر يوليو تم تسليم 1500 سيارة في الشهر، ونستهدف تسليم 1700 سيارة في شهر أغسطس، وإجمالي ما تم تسليمه 3500 سيارة حتى الآن ضمن مبادرة الإحلال".
 
وقال: "معدلات التسليم تتزايد شهريا، ويجب أن نستوعب أن السيارات التي يتم تسليها ماركات عالمية يتم تجميعها على أرض مصر، والمصانع التي تنتجها لها قدرة إنتاجية، والمصانع لم تكن تتوقع كل هذا الإقبال، وهناك طفرة في الإقبال على إحلال وتجديد السيارات، والإجراءات تتم عبر الموقع الإلكتروني بالمبادرة، ومن حجز دوره لن يتخطاه أحد بكل تأكيد".

الإحلال والتجديد

مبادرة الإحلال والتجديد

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