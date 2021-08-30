اليوم السابع
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الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:50 م
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وفود سياحية تتجول بكورنيش الشيرتون القديم بالغردقة .. لايف وصور

الإثنين، 30 أغسطس 2021 11:58 ص
وفود سياحية تتجول بكورنيش الشيرتون القديم بالغردقة .. لايف وصور سياح فى جولات سياحية بكورنيش الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث " اليوم السابع" ، صباح اليوم الاثنين، فيديو مباشر من منطقة كورنيش شارع الشيرتون القديم بمدينة الغردقة لوفود سياحية أجنبية تتجول بالغردقة، ضمن جولات البلد التى تنظمها شركات السياحة المختلفة لعملائها من جنسيات مختلفة .

وتعد منطقة كورنيش الشيرتون القديم " كورنيش فلفلة" كما يطلق عليها بمحافظة البحر الأحمر من اهم المناطق السياحية الطبيعية بمدينة الغردقة تنظم شركات السياحة اليها رحلات تسمى جولات البلد تبدأ من تلك المنطقة الى عدة مناطق اخري

وتضم جولة البلد بعد ذلك مناطق من خلالها يتعرف السياح على ثقافات المجتمع المصري، حيث إن فى تلك الجولة تضم عقب منطقة الشيرتون القديم زيارة لمسجد الميناء الكبير، التحفه المعمارية الاسلامية فى الغردقة للتعرف على العمارة الاسلامية، وكذلك مسجد عبد المنعم رياض اقدم مساجد الغردقة.

كما تضم زيارة لكنيسة الأنبا شنودة العريقة، وكذلك مشاهدة جمال الغردقة من منطقة تصنيع المراكب بجوار مسجد الميناء الكبير ومن خلال جولات البلد يشعر المقيمين بالغردقة بوجود السياحةً وتعمل على انتعاش الشارع فى الغردقة، حيث عند المرور ما بين شوارع المدينة كانت يمرون على محل عصارة قصب السكر ومن ثم على محلات التسالى والبازارات وبذلك ينعشون الشارع وتعود الحياة كما كانت عليه .

السياح بجولات على كورنيش الغردقة القديم
السياح بجولات على كورنيش الغردقة القديم

 

السياح يلتقطون الصور السيلفى على الكورنيش
السياح يلتقطون الصور السيلفى على الكورنيش

 

السياح يلتقطون الصور على الكورنيش القديم بالشيرتون
السياح يلتقطون الصور على الكورنيش القديم بالشيرتون

 

السياحة يستمتعون بالسياحة على كورنيش الشيرتون القديم-بالغردقة
السياحة يستمتعون بالسياحة على كورنيش الشيرتون القديم-بالغردقة

 

جولات السياح بالكورنيش
جولات السياح بالكورنيش

 

جولات السياح على كورنيش الغردقة
جولات السياح على كورنيش الغردقة

 


البحر الاحمر

الغردقة

جولات البلد

سياح على شيرتون الغردقة

شواطئ الغردقة

الكورنيش القديم بالغردقة

منطقة كورنيش الشيرتون بالغردقة

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