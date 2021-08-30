اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وفاة محمد القضاة الملقب بـ"وزير السعادة" الأردنى بعد صراع مع مرض السرطان

الإثنين، 30 أغسطس 2021 01:12 م
وفاة محمد القضاة الملقب بـ"وزير السعادة" الأردنى بعد صراع مع مرض السرطان محمد القضاه
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفي اليوم الاثنين، الشاب الأردني، محمد القضاة، المعروف بـ"وزير السعادة"، بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان من المعروف عن محمد القضاة، رسائله الإيجابية الدائمة، ومحاربته للمرض، ما دفع النشطاء لإطلاق لقب "وزير السعادة" عليه.

وأعرب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم، ناعيين "وزير السعادة" بكلمات الحزن والأسى، حيث قال أحدهم: "رحل وزير السعادة تاركا وراءه كل القلوب التي رعاها، وكل الأشخاص الذين وهبهم القوة والأمل ليحاربوا سرطانهم وحياتهم ... لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون..إلى الجنة يا محمد".

ومن جانبها نعت اللجنة الأولمبية الأردنية محمد القضاة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

 


الاردن

محمد القضاه

السرطان

مرض السرطان

اللجنة الأولمبية الأردنية

وزير السعادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة