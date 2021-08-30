وذكرت قناة "الحرة " الأمريكية اليوم الاثنين، أنه يجرى حاليا تقييما لنتائج هذه الضربات التي عطلت تهديدا وشيكا لتنظيم ولاية خراسان "داعش" الإرهابي ضد المطار في كابول.

وتعرف القيادة المركزية للولايات المتحدة اختصارا بـ USCENTCOM أو CENTCOM هي واحدة من أحد عشر قيادة مقاتِلة موحَدة لوزارة الدفاع الأمريكية، تأسَّست القيادة المركزية للولايات المتحدة عام 1983 وتولت المسؤوليات السابقة لما كان يُعرف حينها باسمِ قوة المهام المشتركة للانتشار السريع. تشملُ مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك في إفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء من جنوب آسيا.

ومن جانبه، أعلن مسئول أمريكي بارز اليوم اعتراض المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ لعدة صواريخ استهدفت مطار كابول في أفغانستان، وذلك في تصريح خاص أدلى به لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال المسئول الأمريكي - الذي لم يكشف عن هويته - إنه لا توجد مؤشرات على وقوع إصابات جراء إطلاق خمسة صواريخ باتجاه مطار حامد كرزاي الدولي في كابول الليلة الماضية، مضيفا أن المطار مازال يعمل وأن الرحلات الجوية مستمرة.

ومن جهتها، أعلنت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية مقتل سبعة أشخاص من بينهم أطفال ونساء؛ جراء صاروخ أطلق بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول .

في المقابل أوضحت الوكالة الأفغانية أن الصاروخ ضرب منزلا في منطقة الشرطة بمدينة كابول مساء أمس /الأحد/ ، مؤكدة أنه أصاب سيارتين كانتا متوقفتين أمام المنزل؛ ما أدى إلى اشتعال النيران وإصابة عدد من الجرحى.

وأشارت إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الصاروخ ، لكن تنظيم داعش خراسان الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجيرين قاتلين الأسبوع الماضي في مطار كابول وأودى بحياة ما يقرب من مائتي شخص من بينهم 13 من مشاة البحرية الأمريكية، في وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من وقوع مزيد من الهجمات والتفجيرات في مدينة كابول.

وفي نفس السياق، أكد شهود عيان صباح اليوم سقوط صواريخ على حي "سليم كروان" بالقرب من مطار كابول الدولي بأفغانستان، وذلك دون أن ترد أنباء عن الجهة المسئولة عن إطلاقهم.

وقال شهود العيان - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن إطلاق نار مكثف أعقب سقوط الصواريخ، ولكن لم يتضح على الفور من الذي قام بإطلاق النار، ولم يعلق المسئولون الأمريكيون على الفور على هذه التطورات، ذلك في الوقت الذي تواصل فيه طائرات الشحن العسكرية الأمريكية عمليات الإجلاء بالمطار.

