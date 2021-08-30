من قصور الأمراء إلى بلكونات البسطاء.. تعرف على صناعة البامبو فى البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن الصناعات اليدوية المميزة، لابد أن يقفز الى ذهنك صناعة البامبو أو الخيرزان الذى يشهد رواجا كبيرا خلال الفترات الماضية رغم ارتفاع أسعاره.

فعندما تمر على طريق دمنهور دسوق بالبحيرة، لابد أن يلفت نظرك ورش صناعة البامبو ومنتجاتها اليدوية المبهرة التى تعكس عبق التاريخ وذكريات الزمن الجميل.

"اليوم السابع" حاول الاقتراب من هذا المشهد لرصد تفاصيله المختلفة والتعرف على مراحل صناعة البامبو ، ويروى عادل عبيد أشهر صناع البامبو فى البحيرة تاريخ هذه الصناعة التراثية.

ويقول البامبو أو الخيرزان هو عيدان نباتية تم اكتشافها منذ آلاف السنين فى بلاد الصين وتشتهر زراعتها بقارة آسيا، مثل: إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، مضيفا أن عيدان البامبو تستخدم فى الكثير من الصناعات وأشهرها صناعة الأثاث اليدوى الذى كان يميز حدائق قصور الأمراء فى مصر مع بداية القرن الماضى حتى انتشرت صناعته واصبح ملمحا مميزا لمنازل الطبقة الوسطى.

وأوضح : أشهر صناع البامبو فى البحيرة أن هناك انواع كثيرة من أخشاب البامبو وأبرزها المالكان و الامويلو الفرنساوى و الاكليس التى تصنع منها المشغولات اليدوية للأثاث المنزلى مثل الكراسى و الفوتيهات والطاولات المختلفة، مشيرا إلى أن صناعة البامبو رغم بساطتها تحتاج إلى مهارة عالية ودقه فى التنفيذ لأنها مثل المشغولات اليدوية التى تباع فى الأساس كقطع ديكورية بالإضافة امكانية استعمالها.

وعن مراحل صناعة منتجات البامبو، أكد عادل عبيد، أن أول مراحل إنتاج البامبو وهو تقطيع العيدان بحسب المستهدف، مثل: الكراسى والترابيزات وغيرها وبعدها يتم تقشير عيدان الخيرزان وإزالة الشوائب، منها ثم مرحلة تشكيل العود من خلال الحرارة على النار بشكل معين وبعدها مرحلة" الكناش" أو التقفيل و البرشمه ثم مرحلة الدهان والتلميع بالورنيش.

وعن أسعار منتجات البامبو أكد عبيد، أن أسعار منتجات الخيزران مرتفعة نسبيا بالمقارنة إلى المنتجات البلاستيكية والرتان، وذلك نظرا لاستيراد المواد الخام من الخارج ويتراوح اسعار كرسى البامبو مثلا من 400جنيه حتى 1000جنيه على حسب تشكيل، و كذلك يترواح سعر طقم انتريه البامبو من 3000 جنيه إلى 10 آلاف بحسب مهارة الصنعة وجودة الخامات.

يذكر أن الخيزران الذى يسمى بالإنجليزية Bamboo‏هو اسم لأكثر من ألف نوع من أنوع الأعشاب العملاقة ذات جذوع شبه خشبية، وأغلب أنواع الخيزران هى ذات جذوع مجوفة ومقسمة إلى عقد أو مفاصل، وقد وأستخدم الصينين سيقان نبات الخيزران (البامبو) المجوفة فى صناعة الورق منذ ألفى عام. كما يستخدم الخيزران فى صناعة بعض قطع الأثاث المنزلى العملية، وينبت الخيزران فى كل القارات ماعدا أوروبا والقارة القطبية الجنوبية.

ويمكن زراعة الخيزران ويفضل زراعته فى الجو المعتدل فى وجود الأمطار ولكن لا مشكلة من زراعته صيفا بشرط حمايته من أشعة وحرارة الجو بوضعه تحت الظلال، ويوجد حوالى 92 جنسًا و5000 نوع من الخيزران حول العالم.



صناعة-الكراسي-من-البامبو



كراسي-البامبو



كراسي-البامبو-المعروضة



مراحل-تصنيع-البامبو



مراحل-تصنيعها



ورشة-لصناعة-البامبو-(2)