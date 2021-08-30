اليوم السابع
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لحظة انقطاع الكهرباء عن نيوأورليانز وغرق الشوارع في الظلام بسبب إعصار إيدا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:54 م
لحظة انقطاع الكهرباء عن نيوأورليانز وغرق الشوارع في الظلام بسبب إعصار إيدا انقطاع الكهرباء عن المدينة
كتب محمد شعلان

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تعرضت مدينة نيوأورليانز لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة بالكامل بسبب الإعصار إيدا الذي يضرب ولاية لويزيانا، ونشرت شبكة "سكاى نيوز" لقطات من لحظة انقطاع الكهرباء التيار الكهربائي عن المدينة وغرق شوارع نيو أورليانز في الظلام،  وأظهرت اللقطات الشوارع خالية من المارة خوفا من الإعصار إيدا الذى تسبب في انقطاع الكهرباء.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، انقطاع الكهرباء عن مدينة نيوأورليانز بالكامل بسبب الإعصار إيدا الذي يضرب ولاية لويزيانا، ووصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.

الظلام يكسو المدينة الامريكية
الظلام يكسو المدينة الامريكية

 

غرق الشوارع فى الظلام
غرق الشوارع فى الظلام

 

انقطاع الكهرباء عن المدينة
انقطاع الكهرباء عن المدينة

 

واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.

 

وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.


اعصار إيدا

مدينة نيوأورليانز

انقطاع الكهرباء عن مدينة نيوأورليانز

اعصار فى مدينة نيوأورليانز

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