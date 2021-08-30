وأكد التحالف، حسبما أفادت قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الاثنين، أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات العناصر الحوثية العبثية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما عناصر الحوثي تجاه خميس مشيط.

وذكر التحالف "أن دفاعتنا اعترضت لاحقا طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها عناصر الحوثي تجاه خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب السعودية "، مؤكدًا إحباط كافة محاولات العناصر الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.