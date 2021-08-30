غلق وتشمييع مركز نباتات طبية وأعشاب يديره منتحل صفة طبيب

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر بإشراف الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، بتنفيذ حملة على مركز نباتات طبية وأعشاب يديره منتحل صفه طبيب لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضي وتضليلهم، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية والكريمات ومستحضرات عشبية وخلطات أعشاب مجهولة المصدر لعلاج كافة الأمراض، كما تم تحريز أجهزة العلاج الطبيعي والسرنجات بها سوائل مجهولة المصدر معدة للحقن، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر.

وشارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور مصطفى محمود ، والدكتورة مريم علاء الدين إدارة العلاج الحر، والعقيد محمود البارودي رئيس مباحث التموين والأستاذ احمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك وكلا من ا محمود فوزى والأستاذ رشوان صلاح أعضاء جهاز حماية المستهلك.