سول: أمريكا لن تشارك فى التدريبات البحرية الكورية البريطانية المقبلة

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إنه من المقرر إجراء التدريبات المشتركة للمهام الإنسانية والإغاثة فى حالات الكوارث فى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية يوم الثلاثاء، بمشاركة حاملة الطائرات البريطانية "إتش أم إس كوين إليزابيث" التى تزور كوريا الجنوبية في إطار جولتها العالمية التي تستغرق 7 أشهر.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الوزارة بو سيونغ-تشان أن مجموعة حاملات الطائرات ستضم أصولا لدول أخرى بما فيها الولايات المتحدة، غير أن الولايات المتحدة لن تشارك في التدريبات المشتركة بين كوريا وبريطانيا.

