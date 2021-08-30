اليوم السابع
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رئيس الوزراء: تشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات نهاية نوفمبر المقبل

الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:28 ص
رئيس الوزراء: تشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات نهاية نوفمبر المقبل رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات
كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، إن المصنع يهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميا، موضحا أنه بنهاية شهر نوفمبر القادم سيتم البدء فى تشغيل المصنع.
 
وأوضح أن المصنع يهدف لإنتاج مختلف اللقاحات لعلاج الأمراض، موضحا أن المشروع يهدف لإنتاج 8 لقاحات رئيسية. 
 
وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.
 
ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.
 
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (1)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (2)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (3)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (4)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (5)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (6)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (7)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (8)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (9)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (10)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (11)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (12)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (13)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (14)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (15)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (16)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (17)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (18)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (19)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (20)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (21)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (22)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (23)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (24)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (25)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (26)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (27)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (28)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (29)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (30)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (31)
 
رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات (32)

 


فاكسيرا

اللقاحات

الحكومة

مصطفى مدبولى

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