تأجيل لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكى والأوكرانى إلى الأول من سبتمبر

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أكد البيت الأبيض الأمريكي تأجيل لقاء القمة المقرر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأول من سبتمبر.

وذكرت وكالة أنباء أوكرينفورم، الأوكرانية أن البيت الأبيض أكد تأجيل موعد الاجتماع الذي كان مقررا يوم 31 أغسطس الجاري.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن فولوديمير زيلينسكي سيصل أواخر أغسطس إلى الولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي جو بايدن، وقد زار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك واشنطن يومي 4 و 5 أغسطس للإعداد للزيارة.