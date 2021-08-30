باريس (أ ش أ)

أعلنت هيئة الطيران المدنى الفرنسية "دى.جى.ايه.سى" تعليق رحلات أسطول شركة الطيران "الانتيل اكسبريس" أكبر شركة طيران فرنسية والتى تعمل إقليميا ومحليا بسبب انتهاكات أمنية وجدت أثناء التفتيش.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، أن هذا القرار يرجع لعدم القيام بأعمال الصيانة اللازمة على 11 طائرة تابعة لهذه الشركة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني الفرنسية، حثت المسافرين جواً ممن لديهم هواتف 5G على إيقاف تشغيلها على متن الطائرات، لأن التكنولوجيا يمكن أن تعطل معدات الهبوط، وتقول الوكالة إن أحدث جيل من الهواتف الذكية والشبكات، التي يتم طرحها حاليًا في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يتداخل مع أدوات الطائرات المهمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يرجع ذلك إلى تداخل الإشارات من الجهاز، الذي قد يمنع البيانات القادمة من أجهزة قياس الارتفاع التي تخبر الطيارين عن ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يحلقون فيه.

وقال متحدث باسم الوكالة: "استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات يمكن أن يؤدي إلى مخاطر التداخل الذي قد يؤدي إلى أخطاء في قراءات الارتفاع."

أرسلت هيئة الطيران المدني الفرنسية نشرة إلى شركات الطيران توصي بإيقاف تشغيل هواتف الجيل الخامس أو وضعها في "وضع الطائرة" أثناء الرحلة.

وقالت الوكالة، إن هذه الظاهرة ناتجة عن تداخل الإشارة من مصدر تردد قريب بقوة مماثلة أو حتى أعلى من أجهزة قياس الارتفاع، وهذا يمكن أن يتسبب أيضا في حدوث أخطاء في الأدوات بالغة الأهمية أثناء الهبوط.

ويشترط بالفعل في العديد من الرحلات الجوية إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة أو وضعها في وضع الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط، ويرجع ذلك إلى الأجيال السابقة من شبكات المحمول التي تتداخل مع معدات الملاحة والاتصالات على متن الطائرة.

لكن عددًا من الرحلات الجوية بدأ في السماح باستخدام الهواتف المحمولة وحتى تركيب أبراج على متن الطائرة للسماح للركاب بإجراء مكالمات.

وعلى الرغم من ذلك، أصدرت السلطات الفرنسية توجيهًا مفاده أنه في حالة تعطل معدات الطائرة من جهاز 5G، يجب على الطاقم الجوي إخطار مراقبي الحركة الجوية على الفور الذين يمكنهم تنبيه سلطات المطار.