"الداخلية العراقية" تعتقل إرهابيا حاول تفخيخ أكبر مصفى نفطى بالبلاد عام 2014

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي تابع لتنظيم "داعش" قام بإدخال عجلات مفخخة إلى مصفى بيجي عام 2014.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهوا صفعة جديدة لداعش بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة يستقلها إرهابيون انتحاريون إلى مصفى بيجي عام 2014 في صلاح الدين".

يذكر أن مصفى بيجي يعد أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وينتج ثلث إنتاج المصافي العراقية في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.