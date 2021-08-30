البنتاجون تنتقد "مجلة بوليتكو".. ومسئول: عرضت حياة الأمريكيين في كابول للخطر

كتبت: نهال أبو السعود

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية مجلة "بوليتيكو" بسبب خبر نشر في وقت مبكر من صباح الإثنين، قائلة إنه عرض حياة الأمريكيين الذين يقومون بمهام الإجلاء في أفغانستان للخطر.

وكشفت المجلة تفاصيل لقاء كبار الضباط في البنتاجون قبل 24 ساعة من تفجير الخميس خارج مطار كابول الذي أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصا ، من بينهم 13 من أفراد الخدمة الأمريكية.

وخلال الاجتماع ، ورد أن وزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في البنتاجون حذروا قادة الوزارة من الاستعداد "لحدث خسائر جماعية".

أفاد المجلة أن أوستن أخبر زملائه في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، "لا أعتقد أن الناس يحصلون على قدر كبير من المخاطر على الأرض" ، والجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، استشهد بمعلومات استخباراتية وصفها بالـ "مهمة" تشير إلى أن هجومًا وشيكًا بالقرب من المطار من قبل فرع داعش كان وشيكًا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان: "تستند هذه القصة إلى الكشف غير القانوني عن معلومات سرية ومداولات داخلية ذات طبيعة حساسة .. بمجرد علمنا بالمواد التي تم الكشف عنها للمراسل ، قمنا بالتواصل مع بوليتيكو على أعلى المستويات لمنع نشر المعلومات التي من شأنها أن تعرض قواتنا وعملياتنا في المطار لخطر أكبر".

من جانبها قالت بوليتيكو ، إنها تلتزم بتقاريرها وأشارت إلى سطر توضيحي في الخبر يشير الى أنها تحجب المعلومات عن قراءات البنتاجون التي يمكن أن تؤثر على العمليات العسكرية الجارية في مطار كابول.

ويأتي المقال في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس بايدن تدقيق متزايد في طريقة تعامله مع الأزمة في أفغانستان.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات بطائرات الدرونز على أهداف لداعش- خراسان ، والتي ادعت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الأسبوع الماضي.