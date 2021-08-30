إيطاليا: المدعون العامون والقضاة النساء فى أفغانستان سيتعرضون للاضطهاد

فاطمة شوقى

حذرت وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، من أن "هناك خطراً حقيقياً في أفغانستان يتمثل بأن المدعين العامين والقضاة، وبشكل خاص النساء منهم، سيتعرضون للاضطهاد ويتم استبدالهم بأشخاص يفتقرون إلى ثقافة قانونية فعلية".

وأكدت الوزيرة المنتمية للتيار المستقل في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" على أهمية حماية القضاة والمحامين من العمليات الانتقامية، والذين تعاونوا في السنوات الأخيرة مع المجتمع الدولي ووقفوا من أجل بناء سيادة القانون في أفغانستان".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرة وقعت مع نظرائها في فرنسا، إسبانيا ولوكسمبورج، رسالة نداء إلى المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه ريندرز، للدفاع عن أولئك الذين كانوا ينقلون البلاد نحو نظام من القواعد المتساوية بالنسبة للجميع.

وأوضحت كارتابيا أن "التزام جميع الدول والاتحاد الأوروبي نفسه ضروري حتى لا يتم تفكيك النظام القضائي، الذي بدأت أفغانستان بجهد في بنائه في السنوات الأخيرة".

وأردفت الوزيرة: "أفكاري، قلقي، وقربي موجه قبل كل شيء إلى النساء، اللائي يخاطرن في جميع الأوقات بأن يدفعن بحياتهن، الشجاعة لبذل أنفسهن للدفاع عن الحريات الأساسية ولمكافحة جميع أشكال العنف".

وخلصت كارتابيا إلى القول: "التقيت بنفسي بعض القضاة الأفغان في السنوات الأخيرة، والذين اتواصل معهم الآن".