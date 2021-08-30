إزاي تحسن مزاجك وحالتك النفسية.. اتبع 4 نصائح أبرزها المشى والموسيقى

أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من الإحباط عند سماع أخبار غير سارة، وينتابهم خيبات الأمل وعدم الرغبة في القيام بأي نشاط يومي، وهم بحاجة إلي إنعاش يومهم والشعور بالراحة النفسية، عن طريق القيام بهذه النصائح، ومنها:

-المشي:

المشي في الهواء الطلق يعد من أبرز النصائح التي يجب عليك القيام بها، فعند المشي في الحديقة، أو علي النيل أو البحر، واستنشاق الهواء النظيف، فأنت بهذه الطريقة تخرج الطاقة السلبية من جسمك، وتدخل الطاقة الإيجابية بشكل جيد، وتزيد من إنتاج هرمون السعادة، وتشعر بالسعادة وتنظم الحالة المزاجية الجيدة لديك، فالمشي السريع يعمل علي زيادة تدفق الدم إلي العقل والجسم، ويقلل الشعور بالتوتر والقلق.

-الضحك

الضحك يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل الشعور بالتوتر والحالة المزاجية السيئة، ولذا عليك قراءة شيء يساعد علي شعورك بالسعادة أو مشاهدة فيديو مضحك، فالضحك يعمل علي تقليل القلق والتوتر.

-جرب العلاج بالروائح

-الموسيقى

هناك علاقة قوية بين شم رائحة معينة وشعور عقلك بالسعادة، فهناك نظرية الارتباط الشرطي بين العقل والأنف، فهناك بعض الروائح التي تزيد من شعورك بالسعادة لأنها تحمل العديد من الذكريات الجيدة التي تمنحك الشعور بالطاقة الغنية بالسعادة، وتقلل من شعورك بالتوتر والقلق، ولذا عليك البحث عن زيوت عطرية أو الورود ذات الرائحة الجيدة، أو وضع بعض الروائح المرتبطة بذاكرتك وخاصة في الصغر.

عند القيام بأعمال منزلية يومية قم بتشغيل الموسيقي أو الأغنية التي تفضل أن تسمعها، فهذه الحيلة تقلل من شعورك بالتوتر، وتجلب لك السعادة والراحة النفسية.