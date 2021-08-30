أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية فى مدينة الأمل

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع عرض سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلًا عن جهود استغلال الأراضى على جانبى محور "شينزو آبي" حيث وجه الرئيس بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية فى مدينة الأمل، والذى سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، وذلك فى إطار التطوير الشامل للمنطقة.

التعليم: لا صحة لما يتم تداوله بشأن درجات الرأفة بتظلمات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل ما يتم تداوله عن درجات رأفة بـ"تظلمات الثانوية العامة هو استنتاجات لا أساس لها وغير صحيح وكذلك أى شىء يتم تداوله عن التظلمات غير صحيح، وسوف تعلن الوزارة "فقط" أى ضوابط بشكل رسمي في الوقت المناسب هذا هو القول الفصل.

الأهلى يهزم بطل السنغال ويتأهل لنصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على أسفى السنغالى بنتيجة 49/22 اليوم الاثنين، فى ربع نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى المغرب.

ونجح فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 48/ 23 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية.

خروج نضال الشافعى من المستشفى ويستعد لعملية جراحية ثانية خلال أسبوعين

الت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، لـ اليوم السابع، إن زوجها خرج من المستشفى، وإنه حاليًا يستكمل علاجه في المنزل ويستعد لعملية جراحية ثانية، خلال أسبوعين.

وأوضحت هند محمد علي أنه كان من المفترض أن يظل نضال الشافعي بالمستشفى حتى إجراء الجراحة الثانية لكنه فضل العودة للمنزل واستكمال العلاج، لحين تحديد موعد العملية الجراحية الثانية خلال أسبوعين.

غدا طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء ، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

القوى العاملة: صرفنا أكثر من 6 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء علي قطاع السياحة قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بوزارة القوي العاملة بصرف أجور العاملين بالسياحة بجانب قطاعات أخرى من المتضررة بالجائحة حتى الآن بلغت ما يزيد عن مليار جنيه ، وفي إطار هذا التوجيهات لرعاية الفئات الأولى بالرعاية تم صرف أكثر من 6 مليارات جنيه على 6 دفعات لصالح العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه في كل دفعة، وتعتبر مصر الوحيدة علي مستوى العالم التي قامت بمثل هذا الدعم للعمالة المتضررة من جائحة كورونا.

المبعوث الدولى لليبيا: جميع الأطراف تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات فى ديسمبر

قال المبعوث الدولى إلى ليبيا يان كوبيتش، إن جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، ونأمل إقرار القاعدة الدستورية فى الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء الانتخابات

التعليم تفتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للعمل بمدارس we للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية وبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2021 وحتى 10 سبتمبر 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

10 آلاف جنيه عقوبة سير التوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قراراً بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتروسيكل التى تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً.

وحذر المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه اعتباراً من غد الثلاثاء يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.

رئيس الوزراء: الحكومة تيسر إجراءات حصول المستثمر على الأراضى الصناعية.. صور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات القاهرة ـ مطروح بعربات "تحيا مصر"

قررت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب عربات بعض قطارات خط القاهرة ـ مرسى مطروح والعكس بعربات مُحسنة تم إعادة تأهيلها وتسمى "تحيا مصر"، ابتداء من الأربعاء المقبل.