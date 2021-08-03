نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 .. "التعليم" تتيح الاستعلام عن نتيجة القبول إلكترونيًا

كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل، بالمدارس الرسمية للغات والحكومية، نقدم فى التقرير التالى طرق الاستعلام عن نتيجة القبول.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعلام ولى الأمر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2021، 2022، من خلال الرابط التالى: http://prim.emis.gov.eg/reception_parents.aspx

ومن المقرر أن تعلن المديريات نتيجة القبول بعد انتهاء ترتيب المتقدمين حسب السن بالنسبة للمدارس الرسمية للغات، ويتم قبول الأكبر سنا حسب القاعات الموجودة والمدارس المتاحة، كما يتم عمل أكثر من تنسيق قبول حتى انتهاء الأعداد المتقدمة وفقا للسن المطلوب، وعادة يتم قبول الأطفال فى kg1 بالمدارس الرسمية للغات من وصول سن 5 سنوات فما فوقها.

ومن المقرر أن تنشر المديريات التعليمية تنسيق القبول حسب سن القبول على مستوى كل إدارة تعليمية، و يمكن لولى الأمر الاستعلام إلكترونيا من خلال الرابط الذى تقدم عليه على نتيجة القبول، حيث يدخل ولى الأمر الرقم القومى للطفل المدون فى شهادة الميلاد الإلكترونية.