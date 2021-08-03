"مصر للطيران" للصيانة تحقق إنجازا جديدا فى تعديل طائرة الخطوط العراقية

أعلنت شركة مصر للطيران، فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران، بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة فى مختلف قطاعات النقل الجوى والحرص على توطيد العلاقات الطيبة مع دول الجوار، وفور تلقى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إخطارا من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بضرورة إجراء تعديل فنى على طائراتها بمطار بغداد الدولى، قامت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتكوين فريق عمل لتقديم خدماته الفنية والدعم المتكامل للطائرة، حيث لم يتوان الفريق فى تقديم خدماته وأنجز التعديل المطلوب فى وقت قياسى بلغ ثلاثة أيام فقط بدلاً من خمسة أيام، وهو الوقت المعتاد لمثل هذا التغيير.



وأوضح المهندس هانى صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الخطوط الجوية العراقية طلبت إجراء تعديل على إحدى طائراتها من طراز بوينج B777 لوجود تشغيل طارئ للطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى يستلزم معه تنفيذ تعديل فى نظام الـ Navigation Air Traffic Control System بالطائرة للسماح لها بالطيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لتشريع وكالة الطيران الفيدرالى الأمريكى FAA، وهو ما استدعى سفر طاقم فنى كامل من القاهرة إلى بغداد على وجه السرعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذى أدى العمل على أكمل وجه فى وقت قياسي.



من ناحيته وجه المهندس هانى الشكر والتقدير للطاقم الفنى وكل من عاونه لإنجازهم التعديل فى وقت قياسى، خاصة مع أعراب الجانب العراقى عن شكره وتقديره للجهود الفنية المبذولة لإتمام التعديل فى الوقت المطلوب وعلى سرعة استجابة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وكفاءة أداء الطاقم الفنى المتميز، الأمر الذى يساعد على رفع مستوى التعاون الفنى مستقبلاً بين الشركتين.



جدير بالذكر، أن التعاون مع الخطوط الجوية العراقية أُعيد تفعيله رسميا فى يناير 2021 وشهد نمواً ملحوظًا فى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى للخطوط العراقية، ومن المتوقع توسيع أطر التعاون بين الجانبين فى الفترة المقبلة فى ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، خاصة بعد ما أعربت عنه شركة الخطوط الجوية العراقية من امتنانها لتميز الإداء الفنى لمصر للطيران.