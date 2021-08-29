يستاهل نتفرج عليه.. لقاء مع أسرة البارالمبى محمد صبحى الفائز ببرونزية طوكيو.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر مع أسرة البارالمبى محمد صبحى، الفائز بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بوزن 80 كجم داخل منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ويقول صبحى شعبان والد البارالمبى محمد صبحى، الفائز بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بوزن 80 كجم داخل منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن نجل منذ الصغر يعشق لعبة رفع الأثقال وحصل على ميداليات عديدة .

وتشير بسمة عصام زوجة البارالمبى محمد صبحى، الفائز بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بوزن 80 كجم، أن زوجى حصل على 10 بطوالات فزاع الدولية فى دبى وحصل على بطولة طابا، بالإضافة إلى بطولة العالم 2014.

وتضيف زوجة البطل أن تلك فى الأولمبياد تعد المرة الرابعة حيث سبق له المشاركة فى بكين، لندن، البرازيل، طوكيو، بالإضافة إلى المشاركة فى بطولة المجر الدولية مرتين وبطولة خرفكان، بطولة كازخستان، بطولة العالم فى دول المكسيك و دبى.

وكان الرباع البارالمبى محمد صبحى، الفائز بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بوزن 80 كجم، قد أكد لليوم السابع أن ربنا عوض إخفاقه فى دورة ريو دى جانيرو بهذه الميدالية الأولى فى البارالمبية.

وقال محمد صبحى، "الحمد لله على الميدالية فى رابع مشاركة لى فى البارالمبية، وأول حد أشكره والدى ووالدتى وزوجتى على الوقوف بجوارى، وربنا عوض إخفاقى في ريو دى جانيرو بتحقيق ميدالية فى طوكيو، وإن شاء الله سيظل علم مصر مرفوعا دائما على منصات التتويج".

وأضاف محمد صبحى، "أطالب المسئولين بزيادة الاهتمام برفع الأثقال لأننا متفوقون جدا فيه ونحقق فيه ميداليات ولازم نستغل ده وكمان نهتم بباقى الألعاب أيضا لمواصلة تحقيق الإنجازات".

وعن توقع لتحقيق الميدالية، قال صبحى، "الحمد الله اجتهدت خلال الـ5 سنوات الماضية بسبب تأجيل بطولة طوكيو بسبب الكورونا، وربنا مش بيضيع تعب حد".