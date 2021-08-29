وفاة دكتور وزوجته ووالده.. "كورونا" تخطف 3 من أسرة واحدة فى أقل من أسبوع ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

مازال كابوس فيروس كورونا يحصد الأرواح، وخاصة من بدء المرحلة الرابعة للفيروس المتحور "دلتا"، حيث مازالت تعانى الأسر فقدان أعز الناس ما بين أب أو أخ أو زوجة أو أم، وهو ما شهدته أحد الأسر بمدينة بنها لتفقد 3 أشخاص فى أقل من أسبوع واحد، بدأت بالأخ، ثم زوجته وانتهت بوالد الزوج بعد الزوجة بساعات معدودة، لتعيش الأسرة الكبيرة كابوس كان بطله فيروس كورونا الفتاك.

وشهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية رحيل الدكتور شريف النايب، ومن بعده بخمسة أيام زوجته الدكتورة ساناز، ومن بعدها بساعات والد زوجها الدكتور مجدى النايب صاحب أقدم صيدلية بمدينة بنها، حيث حرص "اليوم السابع"، على معايشة الأسرة التى لازالت تعيش كابوس رحيل الحباء بغمضة عين بسبب هذا الفيروس اللعين، مع الدكتور وسيم مجدى النايب، نجل الدكتور الراحل مجدى النايب صاحب أقدم صيدلية ببنها، للحديث عن هجمة كورونا على أسرته التى غيبت ثلاثة منهم خلال أسبوع.



الدكتور شريف النايب وزوجته قبل رحيلهما

وقال وسيم النايب، نجل الدكتور الراحل مجدى النايب، وشقيق الدكتور الراحل شريف مجدى النايب، إن الأسرة فقدت 3 منها في أقل من أسبوع، إذ فصلت 5 أيام فقط بين وفاة شقيقه الدكتور شريف، ثم من بعده زوجته، فيما توفي والدهم الدكتور مجدي النايب بعدها بعدة ساعات، وتم تشييع جثمانى الأخيرين بجنازة واحدة الجمعة الماضية.

وأضاف وسيم النايب فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن ما حدث هو فاجعة بكل المقاييس، موضحا أن والده الراحل كان يعانى من عدة أمراض مزمنة، وأصيب بجلطة في المخ أول يوم عيد الأضحى الماضى، وجرى نقله للعلاج بالمستشفى، وبعدها بـ14 يوما، تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله للمستشفى.



الدكتور مجدى النايب ونجله الدكتور شريف

وتابع، أنه بعدها تم اكتشاف إصابة الدكتور شريف النايب بأعراض الفيروس، وتدهورت حالته وجرى نقله للمستشفى ليتوفى السبت الماضى، وتلحق به زوجته أول أمس الخميس الساعة 8 صباحا بعد اكتشاف إصابتها بالفيروس وتعرضها لجلطة في القلب والرئة، وبعدها بعدة ساعات تعلن وفاة الدكتور مجدي النايب.

وأوضح، أنه تم تشييع جثمان الدكتور مجدى النايب، وزوجة شقيقه ساناز محمد الخميس الماضى في مشهد حزين أثر على الجميع، مطالبا الجميع بالحذر وعدم الاستهانة بالفيروس وخصوصا في الفترة الحالية وخاصة من متحور دلتا.



الدكتور ئريف النايب وزوجته

واستطرد، أن الأسرة تعيش كابوسا بعد فقدان 3 أشخاص منها دفعة واحدة والأكثر حزنا هو ترك شقيقه شريف وزوجته الراحلة ساناز طفلتين، أصغرهما عام واحد والكبرى 9 أعوام، مؤكدا أن الأسرة ستكون العون والسند للطفلتين اللتين خطف كورونا والدهما ووالدتهما دفعة واحدة، وتركهما يتيمتين، مشيرا إلى أن كورونا فيروس بدون كتالوج ويجب على الجميع الحرص منه.

وأشار، إلى أن الأسرة حتى الآن لازالت تخفى الخبر عن ابنتى الدكتور شريف النايب وزوجته ساناز محمد، حيث تبلغ الكبرى من العمر 9 سنوات، فيما لم تتجاوز الصغرى عامها الأول، موضحا أن الخبر سيكون بمثابة صدمة كبيرة عليهن وخاصة الابنة الكبرى التى كانت تتعلق بوالديها، قائلا "حتى الآن بنات الدكتور شريف ميعرفوش بخبر رحيل والدهم ووالدتهم، ومش عارفين حتى الآن نوصل لهم الخبر إزاى، وربنا يصبرهم يا رب على رحيل أعز الناس لهم فى وقت صعب عليهم".



الراحل الدكتور مجدى النايب

ووجه وسيم النايب، رسالة مناشدة إلى المواطنين بضرورة توخى الحذر وحدم الاستهانة بفيروس كورونا الفتاك، والإلتزام بالإجراءات الوقائية وإرتداء الكمامات الواقية، وأعمال التعقيم المستمر حفاظا عليهم وعلى أسرهم حتى لا يتكرر الكابوس الذى تعيشه أسرته الآن.

وكانت قد شهدت مدينة بنها رحيل الدكتور مجدى النايب صاحب أقدم صيدلية ببنها، بعد ساعات معدودة من رحيل زوجة نجله ساناز محمد رضا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد محاولات وخضوعها للعلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس، وذلك بعد وفاة زوجها الدكتور شريف النايب، متأثر بإصابته هو الأخر بنفس الفيروس.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ببنها، لساحة من العزاء لتقديم التعازى لأسرة الدكتور شريف النايب، وزوجته اللذين توفيا إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، حيث توفى الدكتور شريف النايب فى 22 أغسطس الجارى، ولحقت به زوجته صباح اليوم إثر الإصابة بالفيروس.

وكانت آخر تدوينات الدكتور شريف النايب على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا " يا رب.. أنت الشافي المعافي.. أمر في الفترة الصعبة.. إن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا.. يا هم لي رب كبير رحيم شافي معافي قادر".



اخر تدوينة لزوجة الدكتور شريف النايب قبل رحيلها



اخر تدوينة للدكتور ئريف النايب قبل رحيله



تعازى رواد مواقع التواصل الاجتماعى 2



تعازى رواد مواقع التواصل الاجتماعى



جانب من التعازى لرحيل الدكتور شريف النايب