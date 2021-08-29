اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يسلم 2247 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

الأحد، 29 أغسطس 2021 02:12 م
وزير القوى العاملة يسلم 2247 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالأقصر تسليم 2247 بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لمحافظة الأقصر فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وإنشاء قاعدة بيانات سليمة لها، وتطوير مراكز التدريب المهنى لتأهيل وتدريب الشباب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.

وفى هذا الإطار، قام الوزير بتسليم 2247 بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم أو الجزئى،  للعمالة غير المنتظمة، وتوزيع 10 عقود عمل على ذوى الهمم والعزيمة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالأقصر، فى إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ونائب المحافظ محمد عبدالقادر خيرى، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهنى، وسهير الليثى وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وعبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات العمال بمحافظتى قنا والأقصر.

كما كرم الوزير المقاولين والمهندسين منفذى مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر، فضلا عن 5 من أصحاب الأعمال التى قامت بتوفير العقود لأبنائنا من ذوى الهمم الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوى القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد "سعفان" أن ذوى القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، أن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات.

وسلم الوزير شهادات 10 متدربين شهادات التخرج من التدريب بوحدة التدريب المتنقلة، وشهد عرضا لإنجازات وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية. 


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