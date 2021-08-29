مسئول بسفارة مصر بالرياض: السعودية في طريقها للفتح الكامل أمام العمالة الوافدة

كتب أيمن رمضان

قال المستشار كريم أبو السعود، الملحق العمالى بسفارة مصر في الرياض، إنه جارى حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين المكاتب المصرية، مشيراً إلى أن سماح السعودية بحصول الوافدين على جرعة ثالثة تنشيطية للقاح كورونا، يشير إلى أنها في طريقها للفتح الكامل.

وأضاف "أبو السعود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة "dmc"، أن السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من لقاحات " سينوفارم و سينوفاك"، والجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله من أجل زيادة الاحتراز.