طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بكفر الشيخ يخترعون "روبوت" لعلاج المرضى.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، اختراع طلاب الفرقة الثالثة بكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، "روبوت" لعلاج المرضى، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس، وكون الطلاب فريقا لصناعة روبوت طبى يقلل من عدوى الإصابة بين المرضى ويساعد الأطباء فى التواصل مع المرضى بشكل أسرع بتمويل من التايكو "مكتب ربط الصناعة بالجامعة "Tico، تطبيقا لرؤية كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ فى مواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية.

وفى ظل الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا، قام فريق من طلاب الكلية بتصنيع روبوت طبى ليكون معاونا للطاقم الطبى فى مستشفيات العزل، بالتحرك بشكل أتوماتيكى فى المستشفى وتحديد أماكن غرف العزل عن طريق رسم خرائط للمبنى والتحرك خلالها، بالإضافة إلى قدرة الروبوت على حمل وتوصيل الأدوية والمواد الغذائية لأكثر من مريض.

وقال دكتور نورا محمد، أستاذة بكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، يمكن للمريض التحدث إلى الطاقم الطبى بشكل مباشر عبر مكالمة فيديو من خلال الروبوت، فهو متعدد الأغراض فى المجال الطبى.

وأضافت المهندسة هاجر عماد غازى، إحدى الطلاب القائمين على المشروع ـ يمكنه قياس المؤشرات الحيوية للمريض مثل قياس درجة الحرارة، ومعدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الدم بالأكسجين، ومدى حرارة ورطوبة الجو فى العزل للتأكد من صحة وسلامة المرضى والأجواء المحيطة بهم.

وقال المهندس عبدالرحمن محمد كامل، أحد الطلاب القائمين على المشروع، والروبوت مجهز لتطهير مبانى العزل بشكل شبه أوتوماتيكى للحفاظ على الاجواء نظيفة وصحية، ويقوم الفريق حاليا بإضافة بعض برامج الذكاء الاصطناعى فى مجال معالجة اللغات ورؤية الحاسب.

كما قال المهندس علاء جاد، أحد الطلاب القائمين على المشروع سوف يتم تجهيز الروبوت ببرامج قادرة على التعامل مع العامية المصرية والتعرف عليها، وتنفيذ بعض الأوامر بها، وسيتم وضع برامج قادرة على تشخيص بعض الأمراض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وفى مجال رؤية الحاسب فسيتم تزويد الروبوت بخوارزميات قادرة على اكتشاف وتحديد اسم وعمر والحالة المزاجية لكل مريض بالإضافة إلى اكتشاف الاشخاص غير مرتادى الكمامة، وأيضا تشخيص الاشعة الطبية بشكل ذاتى لاختصار الوقت والعناء على أعضاء الطاقم الطبى.