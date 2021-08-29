طرق ذكية للحفاظ على رطوبتك طوال اليوم في الحر.. اعرفها

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم إلى الماء بشكل أكبر لترطيبه ولامتصاص العناصر الغذائية اللازمة فى الجسم والحفاظ على انتظام الجهاز الهضمي ويمكن أن يؤدي نقص الماء في الجسم إلى الجفاف، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الجسم، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والإرهاق ومشاكل الهضم وتدني الحالة المزاجية وضعف المناعة، لذا، فإن شرب كمية كافية من الماء مهم لجسمك ليعمل بشكل صحيح، فى هذا التقرير نتعرف على طرق ذكية للحفاظ على رطوبتك طوال اليوم في الحر، بحسب موقع "healthline".

ووفقًا للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، فإن كمية السوائل اليومية الكافية للرجال هي حوالي 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا ، وحوالي 11.5 كوبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساء، ويشمل ذلك السوائل من الماء والمشروبات الأخرى والأطعمة، تذكر أن الماء ليس الطريقة الوحيدة لتلبية احتياجاتك من السوائل، و فيما يلي بعض الطرق البسيطة للبقاء رطبًا:

اشرب الماء عند الاستيقاظ وقبل الوجبات



ابدأ يومك بكوبين من الماء (أول شيء في الصباح) ثم اشرب كوبًا واحدًا من الماء قبل كل وجبة ووجبة خفيفة، سيؤدي ذلك إلى تحسين عملية الهضم ويجعلك تأكل أقل.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء

تحتوي الفواكه والخضراوات مثل الشمام والفراولة والبطيخ والخس والملفوف والكرفس والسبانخ والقرع على نسبة عالية من الماء، ستكون إضافتها إلى نظامك الغذائي فكرة جيدة لزيادة كمية السوائل اليومية، وتحتوي منتجات الألبان أيضًا ، بما في ذلك الحليب واللبن والجبن ، على كمية جيدة من الماء.

جرب نكهات مختلفة لتحافظ على رطوبتك

إذا وجدت أن الماء العادي عادي جدًا ولا طعم له، جرب نكهات مختلفة عن طريق إضافة فواكه أو خضروات أو أعشاب طازجة (مثل الفراولة أو شرائح الخيار أو الريحان الطازج أو الزنجبيل).

تتبع كمية السوائل الخاصة بك

استخدم تطبيق تتبع كميات الماء التى تشربها الذي سيساعدك ذلك على تتبع الجفاف ويذكرك خلال اليوم بشرب الماء، أو يمكنك ببساطة ضبط مؤقت على هاتفك لتذكيرك بشرب كوب من الماء كل ساعة.