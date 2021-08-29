ضبط مبيدات فطرية ونصف طن آيس كريم مجهول المصدر بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من مبيدات فطرية وزيت طعام وآيس كريم مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بانتشار ظاهرة الغش التجاري وبصفة خاصة المبيدات الفطرية وتشكلت حملة تفتيشية برئاسة محمد فوزي كبير مفتشي الرقابة التجارية، يرافقه أحمد فاروق ومحمود برغوث مفتشى التجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع المبيدات الفطرية وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع مبيدات فطرية منتهية الصلاحية مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين تم التحفظ علي وزن 6 أطنان و60 كجم مبيدات، وضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية والمنظفات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات زيت طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته وعبوات فلاش منظف مجهول المصدر تم التحفظ علي كمية طن و224 كجم زيت طعام و480 عبوة فلاش منظف سعة 750 ملل.

كما تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع ايس كريم وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع ايس كريم وبسكويت ايس كريم مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته تم التحفظ علي كمية نص طن ايس كريم 7500 قطعة بسكويت، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.