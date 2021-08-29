"المركزى الأفغانى" يوجه بالحد من السحب المصرفى لـ200 دولار أمريكى فى الأسبوع

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الأحد، أن التوجيه ينص على أن القرار تم اتخاذه بعد ظهور صعوبات مالية في أفغانستان وسيكون مؤقتًا، مشيرة إلى أنه ينبغي على جميع البنوك الخاصة في البلاد استئناف عملياتها بناءً على مبادئ وقوانين البنك المركزي.

يأتي القرار بعد ساعات من خروج مئات الأشخاص إلى شوارع كابول واحتجاجهم على إغلاق البنوك، حيث لا توجد خدمات مصرفية متاحة منذ دخول طالبان في 15 أغسطس الجاري.