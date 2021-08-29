إقامة سواتر ترابية على الطرق بوسط سيناء لمواجهة السيول والأمطار المحتملة

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى مناطق وسط سيناء الاستعدادات باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار المحتملة لهذا العام.

قال أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تكليف إدارة الأزمات وإدارة الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة بالمرور على السواتر الترابية حول مدينة الحسنة، وعمل الصيانة المطلوبة لها وإعادة ترميم وتدعيم السواتر القائمة، والتأكد من عملها وتحملها لكميات الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تم مراجعة جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل والتأكد من جاهزيتها للمشاركة فى مجابهة مخاطر السيول والأمطار.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه لازالت تتواصل حملات النظافة العامة مستمرة بالمدينة والقرى التابعة لها، وتم توجه عمال النظافة بالمجلس للعمل بقرية الجدى، تحت إشراف إدارة البيئة بالمجلس ومتابعة رئيس القرية، وتمكنت الحملة من رفع وإزالة كافة المخلفات من القمامة المتراكمة والأتربة والحجارة الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية وأماكن تجمعات القمامة.

وجارى استكمال الأعمال للحصول على مدينة نظيفة وبيئة صحية خالية من الأمراض وحرصا على صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار العدوى والفيروسات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الحالية.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة، تنفيذ حملة نظافة بقرية بغداد، وتم خلالها رفع 4 أطنان من القمامة، كما تم تنظيم حملة للمرور والمتابعة لقرية الجدى والإدارات الخدمية بها، وتوزيع 12 صندوقا للقمامة على البيوت البدوية بالقرية، حفاظا على المظهر الحضارى للقرية وحماية المواطنين من تجمع القمامة بالشوارع، كما تم فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة وإزالة تجمعات القمامة أولا بأول قام عمال النظافة بالمجلس برفع جميع المخلفات والتراكمات من القمامة بالشارع العمومى بالمدينة، ومناشدة المواطنين إلقاء القمامة والمخلفات فى الأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها بجوار المنازل.