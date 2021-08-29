اليوم السابع
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الأحد، 29 أغسطس 2021 03:28 م
أكرم القصاص
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إصابة 25 شخصا فى جنوح عبارة قبالة "إيبيزا" الإسبانية

الأحد، 29 أغسطس 2021 03:01 م
إصابة 25 شخصا فى جنوح عبارة قبالة "إيبيزا" الإسبانية جنوح عبارة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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وقالت خدمات الطوارئ في إسبانيا، لوسائل إعلام محلية، أن حادث الجنوح أسفر عن إصابة 25 شخصا بينهم اثنان فى حالة خطيرة أحدهما طفل، بحسب "سبوتنيك".

 

ويمتد مسار عمل العبّارة سان جوان، التابعة لشركة الملاحة الألمانية "إف.آر.إس"، بين جزيرتى إيبيزا وفورمنتيرا صغرى جزر البليار الإسبانية.

 

وذكرت الشركة فى بيان أن العبارة كانت تغادر إيبيزا فى الساعة التاسعة والنصف مساء أمس السبت، عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز.

 

وأوضحت أن العبارة كانت تقل 35 راكبا، وطاقما عدد أفراده 12، وقت الحادث، وقال خفر السواحل الإسبانى فى بيان إنه بدأ عملية إنقاذ، ونقل تسعة مصابين جوا إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية. وتم إجلاء البقية باستخدام الزوارق.

 


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