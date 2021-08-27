سقوط المتهم بحمل سلاح والاستعراض به في مشاجرة بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض "سكين" ويلوح به للمواطنين أثناء التشاجر مع آخر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض "سكين" ويلوح به للمواطنين أثناء التشاجر مع أحد الأشخاص مسبباً حالة من الذعر للأهالى بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

بالفحص تبين قيام (سائق مركبة "توك توك" – سبق اتهامه فى قضايا "مخدرات – ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين) بالتشاجر مع أحد المارة بالمنطقة المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور، والقيام بأعمال البلطجة مستخدماً السلاح المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.