رفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشواع

كتب محمود عبد الراضي

رفعت الجهات المعنية 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فى إطار جهودها لملاحقة الجرائم بشتى صورها.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة خلال الذروة الأولى، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب الكثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.