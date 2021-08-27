اليوم السابع
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رئيس الحكومة المكلف بلبنان: نتطلع لزوال المحنة الصعبة التى يمر بها بلادنا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:35 م
رئيس الحكومة المكلف بلبنان: نتطلع لزوال المحنة الصعبة التى يمر بها بلادنا نجيب ميقاتى
إيمان حنا

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غرد رئيس الحكومة المكلف بلبنان نجيب ميقاتى عبر حسابه على " تويتر" قائلا: "نحيى الأمن العام فى عيده ونقدر دوره الرائد فى حفظ الامن والاستقرار، وتعاونه المثمر مع الجيش وسائر القوى الامنية، ونتطلع إلى ايام افضل ينعم فيها اللبنانيون، براحة البال وزوال المحنة الصعبة التى تمر على لبنان".

وسبق أن قال رئيس حكومة لبنان المكلف، أن مسألة تشكيل الحكومة فى خواتيمها إشارة منه إلى اقتراب إعلان تشكيل الحكومة، مضيفا أنه إذا اتخذ القرار بعدم المداورة فى الحقائب بين الطوائف فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب. وفق موقع لبنان 24.

وأضاف قائلا: "هناك اتصالات مع الرئيس لنتفق على موعد جديد. وكل ما يقال معلومات صحفية. وإذا اتخذ القرار بعدم المداورة فى الحقائب بين الطوائف، فإن عدم المداورة سيشمل أغلبها".

وعلى صعيد متصل، كان ميقاتى قد أدلى بتصريحات أكد فيها أنه ليس هناك عملية تحد لأحد، ولا أحد متمسك بحقيبة معينة، وما من حقيبة مرتبطة دستوريا بطائفة أو بمذهب، مضيفا :" قلت سابقا أن لا وقت لدينا للدخول فى مشاكل جانبية، ونتحدث عن اعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة أو تلك. لنترك المشاكل ونذهب باتجاه تشكيل حكومة.


لبنان

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ميقاتى

نجيب ميقاتى

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