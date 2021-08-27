اليوم السابع
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النشرة المرورية.. سيولة وانتظام في حركة السيارات بطرق القاهرة والجيزة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 10:13 ص
النشرة المرورية.. سيولة وانتظام في حركة السيارات بطرق القاهرة والجيزة سيولة مرورية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتظمت حركة السير بالطرق الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث خلت الطرق والمحاور المرورية من التكدسات، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين.

 

وشهدت حركة السيارات انتظاما أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

كما ظهرت سيولة مرورية  فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 


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