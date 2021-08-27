القبض على قيادى داعشى فى أربيل العراقية

وكالات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، الخميس، اعتقال قيادى بارز في تنظيم داعش الإرهابى فى أربيل، بالتعاون مع قوات الأمن الكردية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب إنه تم اعتقال قيادى يدعى "أبو منصور"، يحمل لقب ما يسمى بـ"إدارى عام ولاية الجنوب" في تنظيم داعش.

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل، لافتا إلى أن الإرهابى كان يتحرك بهويات مزورة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضيق قوات الأمن العراقية الخناق على عناصر التنظيم الإرهابى، إذ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، الاثنين، إطلاق عملة عسكرية في قضاء الطارمية شمال بغداد، لملاحقة الخلايا النائمة فى التنظيم.

وتعد هذه ثانى عملية تطلقها القوات العراقية لمحاربة داعش فى شمال بغداد، خلال 10 أيام.

يذكر أن العراق أعلن الانتصار على "داعش" أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم الإرهابى بقى على شكل خلايا تتمركز فى مناطق نائية تتخذها ملاذا لشن هجمات بين الحين والآخر.