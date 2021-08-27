الرئيس عون: حريصون على حقوق كل الطوائف بالحياة السياسية والمؤسسات الدستورية

إيمان حنا

أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون حرصه على المحافظة على حقوق كل الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية، لافتًا إلى أن هذه المسألة تتم مراعاتها من خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتكون شراكة المكونات اللبنانية فيها كاملة، تراعي التوازن والميثاقية خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، والتي تتطلب تحصينًا للوحدة الوطنية. وفق بيان صحفى.

جاء حديث عون خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا وفداً من المجلس الأرثوذكسي اللبناني برئاسة روبير الأبيض الذي تحدث خلال اللقاء عن الدور الوطني الذي يلعبه أبناء الطائفة الأرثوذكسية في لبنان مع إخوتهم اللبنانيين من الطوائف كافة، متمنيًا ان يكون التمثيل الأرثوذكسي في الحكومة العتيدة تمثيلاً صحيحًا من المستقلين من أبناء الطائفة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص. ثم عرض للمعاناة التي يعيشها اللبنانيون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة متمنيًا الإسراع في تشكيل الحكومة للبدء بوضع الحلول للازمات المتلاحقة التي تراكمت خلال السنوات العشرين الماضية.

وعرض الأبيض للرئيس عون معاناة أبناء الأشرفية والرميل والصيفي والجميزة الذين تضرروا من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس متمنياً الاسراع في التعويض عليهم مادياً ومساعدتهم نفسياً على تجاوز تداعيات هذه الجريمة.

وأكد الرئيس عون للوفد أنه يتابع شخصياً مسار التعويضات على المتضررين، لا سيما بعد صرف 150 مليار ليرة من الاعتمادات الموضوعة بتصرف رئيس الجمهورية في الحالات الطارئة وفقاً لنص الدستور، وأن العمل قائم لدفع 50 مليار ليرة اضافية تحقيقًا لهذه الغاية. وأشار عون إلى انه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فإن عملية النهوض الاقتصادي سوف تشهد انطلاقة تساعد في التخفيف من معاناة اللبنانيين، واعداً بالاستمرار في مكافحة الفساد والتهريب، والبدء بالتدقيق المالي الجنائي بعد التأخير المتعمد الذي حال دون البدء به منذ ان اتخذ مجلس الوزراء القرار بشأنه في مارس الماضى.