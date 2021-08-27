ابن الخالة تحول لذئب بشرى.. تفاصيل مقتل طفلة بعد استدراجها فى الزراعات بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل الطفلة ريتاج وإلقاء جثتها داخل الزراعات بقرية المخزن في قوص جنوب محافظة قنا، برئاسة اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية.
وكشفت التحريات برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن المتهم استدرج ابنة خاله، أثناء حضورها حفل زفاف، وحاول التعدي عليها وفشل، وأثناء محاولتها مقاومته للهروب منه صرخت، فخشي أن تفضح أمره فكتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت روحها الحياة.
وكان تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بالعثور علي جثة الطفلة ريتاج.ح ،11 عاما، جثة هامدة بجوار جمعية تنمية المجتمع بقرية المخزن التابعة لمجلس قروي الحراجية بقوص، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
ابن الخالة تحول لذئب بشرى.. تفاصيل مقتل طفلة بعد استدراجها فى الزراعات بقناالجمعة، 27 أغسطس 2021 01:23 ص
حبس - أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل الطفلة ريتاج وإلقاء جثتها داخل الزراعات بقرية المخزن في قوص جنوب محافظة قنا، برئاسة اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية.
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