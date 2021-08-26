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وزير التجارة الكويتى يوقف مدير الموانئ عن العمل للتحقيق جراء مخالفات

الخميس، 26 أغسطس 2021 08:00 م
وزير التجارة الكويتى يوقف مدير الموانئ عن العمل للتحقيق جراء مخالفات وزير التجارة والصناعة الكويتى الدكتور عبد الله السلمان
كتب: محمد جمال

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أصدر وزير التجارة والصناعة فى الكويت عبد الله السلمان قرارا بإيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف العبد الله الصباح عن العمل على خلفية التحقيق في مخالفات مرتكبة.

وجاء نص القرار بحسب صحيفة "الرأى" المحلية على "إيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف الصباح، عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار 148 لسنة 2021 من تحقيقاتها، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف".

ولم يشر القرار الوزارى إلى طبيعة المخالفات التى تم تشكيل لجنة تحقيق فيها وكانت سببا بإيقاف المسؤول الكويتي عن العمل.


الكويت

الموانئ

مؤسسة الموانئ

أخبار الكويت

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