ودعت الوزيرة اللبنانية، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية وجميع العاملين في الصحافة والإعلام إلى تقديم الأعمال النوعية المتعلقة بانفجار ميناء بيروت للجائزة التي تم اقرارها بناء على اقتراح تقدمت به الوزيرة إلى جامعة الدول العربية لتكريم الأعمال الصحفية والدرامية اللبنانية والعربية التي تميزت في تغطية انفجار ميناء بيروت وتداعياته بشكل حيادي وموضوعي وشفاف.

وقالت عبدالصمد إن الجائزة تمنح من جامعة الدول العربية لـ5 فئات وهي أفضل تقرير تلفزيوني وأفضل مقال مكتوب وأفضل صورة وأفضل وثائقي وأفضل تقرير أو برنامج إذاعي.



وأوضحت وزيرة الإعلام أن الراغبين في المشاركة بالمسابقة يتوجب عليهم تقديم الأعمال المرشحة إلى وزارة الإعلام أو على البريد الإلكتروني info@ministryinfo.gov.lb قبل تاريخ 10 سبتمبر المقبل، حتى يتم رفع الترشيحات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتقييمها من قبل لجنة تحكيم يترأسها لبنان وبعضوية متخصصين من الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى ممثل من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.



ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز في احتفال يقام في بيروت، وفي حال تعذر ذلك، توزع الجوائز على هامش أعمال الدورة الـ 14 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستعقد في بغداد نهاية العام الجاري.