مباحث الأموال العامة تضبط موظفا اختلس خامات من شركته

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (مدير مخزن للخامات النوعية بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بتستغلال موقعه الوظيفى واختلس (كميات من المواد الخام) مما أضر بالشركة محل عمله.

وحرصاً منه على عدم اكتشاف جريمته قام بنزع كارت بطاقة التعريف والصلاحية من البراميل المحفوظ بها تلك المواد المختلسة الصالحة للتستخدام ولصقها على براميل أخرى لذات المواد منتهية الصلاحية، مما أضر بالشركة بمبالغ مالية تمثل تكاليف مستلزمات الإنتاج، كما أمكن ضبط المستندات المؤيدة للواقعة .