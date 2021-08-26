اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 02:02 ص
أكرم القصاص
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عمليات البصرة بالعراق تضع خطة أمنية لحماية الانتخابات البرلمانية العراقية

الخميس، 26 أغسطس 2021 01:00 ص
عمليات البصرة بالعراق تضع خطة أمنية لحماية الانتخابات البرلمانية العراقية عناصر من الشرطة العراقية
بغداد أ ش أ

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أعلنت قيادة عمليات البصرة بالعراق، عن إعداد خطة خاصة لحماية المواطنين ومراكز الاقتراع خلال الفترة القادمة التى ستشهد الانتخابات البرلمانية لعموم البلاد.

 

ووجه قائد عمليات البصرة على عبد الحسين الماجدي، خلال مؤتمر أمنى لمناقشة الخطة الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة مع القادة والضباط، بضرورة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عملية الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت قناة "السومرية" الإخبارية.

 

وأضاف أنه "سيتم تعزيز الواقع الأمنى لمحافظة البصرة والمساحات الشاسعة لقاطع المسؤولية وكذلك المناطق النائية من الناحية الأمنية ، موضحة أنه "تم تخصيص القوة الكافية للمراكز الإنتخابية وكذلك قوة احتياطية بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية بمشاركة جميع الوحدات والمديريات الخدمية ".

 

وأوضح أن القيادة تعمل على ضمان تسهيل حركة الناخبين نحو صناديق الاقتراع، و"ترى عدم الحاجة إلى فرض حظر التجول".

 


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