حريق فى ريف القنيطرة بسوريا بعد سقوط قنابل إسرائيلية مضيئة.. فيديو

كتب وكالات

ذكرت وسائل إعلام سورية أن حريقا نشب فى أحراش قرية بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبى الغربى نتيجة قنابل مضيئة أطلقتها القوات الإسرائيلية بالقرب من السلك الشائك الملاصق للقرية .

وقالت وكالة سانا السورية، افتعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حريقاُ فى أحراج بلدة بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبى الغربى وقد تمكن عناصر الإطفاء بالتعاون مع مديرية الزراعة فى المحافظة من إخماده.

وذكر وكالة الأنباء السورية، أن الحريق نشب بعد منتصف الليل جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل مضيئة أدت إلى اشتعال النيران فى الأراضى الحراجية المحاذية لمنطقة فض الاشتباك بالقرب من السلك الشائك الإطفائي.

محمد السامية رئيس سرية الإطفاء فى فوج أطفاء القنيطرة أوضح أن الحريق طال مساحة من الأراضى الواقعة إلى الشرق من الشريط الشائك فى البلدة.

وأشار السامية إلى أن سرعة الاستجابة من قبل عناصر الإطفاء ودائرة الحراج ساهمت فى إخماد النيران والحد من اتساع الحريق لافتا إلى أن قوات الاحتلال تتعمد فى مثل هذه الأوقات افتعال الحرائق على طول خط وقف إطلاق النار الأمر الذى يلحق الضرر بالبيئة والأشجار.

بينما ذكرت صفحة يديرها فرع "حزب البعث العربى الاشتراكي" فى المحافظة أن "خمس قذائف مضيئة معادية" أطلقت باتجاه حرش بئر عجم فى المحافظة أدت لاندلاع حريق، بينما توجهت سيارات الإطفاء إلى المكان.

يذكر أن موقع "قرص النفل" قرب قرية حضر فى ريف المحافظة تعرض فى 17 من الشهر الجارى لاستهداف إسرائيلى بصاروخين.